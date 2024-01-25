МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Министерство внутренних дел РФ поддерживает разработку нормативных требований к маркетплейсам по безопасности вложений, сейчас такие требования предъявляются "Почте России", сообщил глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов.

"МВД РФ поддерживает разработку нормативных требований к маркетплейсам по безопасности вложений в целях недопущения пересылки запрещенных в обороте предметов и веществ (наркотических, а также психотропных средств, оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств и так далее), по аналогии с требованиями, предъявляемыми к АО "Почта России", в частности определенных законом "О почтовой связи", — говорится в письме Кутепова на имя помощника президента РФ Максима Орешкина. Документ есть в распоряжении РИА Новости.

Кроме того, учитывая, что маркетплейсы при межрегиональных доставках товаров задействуют транспортно-логистические компании, которые в том числе занимаются перевозкой и пересылкой различных отправлений, "по мнению министерства внутренних дел РФ, представляется целесообразным предусмотреть распространение разрабатываемых норм безопасности на деятельность указанных организаций", говорится в письме.

Кутепов отметил, что в настоящее время маркетплейсы поставлены в более выгодное положение, чем "Почта России". Так, к их обязанностям относится недопущение к пересылке запрещенных предметов и веществ, обязанность осуществления идентификации получателей и отправителей регистрируемых почтовых отправлений, выполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при оказании услуг по осуществлению почтовых переводов денежных средств.

Существуют также требования к сетям и средствам связи для проведения оперативно-розыскных мероприятий, по обеспечению антитеррористической защищенности объектов почтовой связи, заключил политик.