МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Более двух миллионов карточек товаров на маркетплейсах было заблокировано за полгода по жалобам правообладателей, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. В Совфеде предложили меры по ограничению деятельности маркетплейсов

"2,4 миллиона карточек товаров было заблокировано на маркетплейсах по жалобам правообладателей. Это стало результатом реализации принятых в июле 2023 года добросовестных практик по взаимодействию маркетплейсов с правообладателями и продавцами в рамках предотвращения реализации контрафактной продукции", — говорится в сообщении.

Глава службы Максим Шаскольский отметил существенный рост объема продаж на маркетплейсах, одной из причин которого стала легализация параллельного импорта. По словам руководителя ведомства, этот механизм должен использоваться добросовестно в целях защиты прав как правообладателей и продавцов, так и покупателей.

Также он рассказал, что ФАС продолжает изучать практики маркетплейсов по отношению к другим участникам рынка электронной коммерции. В свою очередь представители компаний-правообладателей рассказали, что работа в рамках саморегулирования и дальнейшее развитие добросовестных практик позволит рынку добиться необходимых результатов в борьбе с контрафактом, и чем больше участников будут применять эти механизмы, тем меньше поддельной продукции будет доходить до конечного потребителя.

В службе подчеркнули, что в завершение встречи стороны отметили, что добросовестные практики являются важным шагом на пути пресечения нарушений прав на интеллектуальную собственность, а их выполнение приведет к позитивному отношению к отрасли в целом.

В среду Шаскольский объявил, что служба по итогам анализа состояния конкуренции на рынке маркетплейсов установила коллективное доминирующее положение Wildberries и Ozon — вместе они занимают около 80% рынка. Однако, по его словам, ведомство работает с маркетплейсами для добровольного устранения нарушений.