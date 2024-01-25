ФАС за полгода заблокировала более 2 миллионов карточек товаров на маркетплейсах
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Более двух миллионов карточек товаров на маркетплейсах было заблокировано за полгода по жалобам правообладателей, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.
"2,4 миллиона карточек товаров было заблокировано на маркетплейсах по жалобам правообладателей. Это стало результатом реализации принятых в июле 2023 года добросовестных практик по взаимодействию маркетплейсов с правообладателями и продавцами в рамках предотвращения реализации контрафактной продукции", — говорится в сообщении.
Глава службы Максим Шаскольский отметил существенный рост объема продаж на маркетплейсах, одной из причин которого стала легализация параллельного импорта. По словам руководителя ведомства, этот механизм должен использоваться добросовестно в целях защиты прав как правообладателей и продавцов, так и покупателей.
Также он рассказал, что ФАС продолжает изучать практики маркетплейсов по отношению к другим участникам рынка электронной коммерции. В свою очередь представители компаний-правообладателей рассказали, что работа в рамках саморегулирования и дальнейшее развитие добросовестных практик позволит рынку добиться необходимых результатов в борьбе с контрафактом, и чем больше участников будут применять эти механизмы, тем меньше поддельной продукции будет доходить до конечного потребителя.
В службе подчеркнули, что в завершение встречи стороны отметили, что добросовестные практики являются важным шагом на пути пресечения нарушений прав на интеллектуальную собственность, а их выполнение приведет к позитивному отношению к отрасли в целом.
В среду Шаскольский объявил, что служба по итогам анализа состояния конкуренции на рынке маркетплейсов установила коллективное доминирующее положение Wildberries и Ozon — вместе они занимают около 80% рынка. Однако, по его словам, ведомство работает с маркетплейсами для добровольного устранения нарушений.
https://1prime.ru/consumer_markets/20240125/842892823.html