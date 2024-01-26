МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Находящееся в России подразделение швейцарского производителя кормов для животных Nestle сообщило партнерам о повышении цен на свою продукцию на 12%, пишет РБК со ссылкой на источники. Россия обеспечена лекарствами для животных, заверили в Россельхознадзоре

Отмечается, что повышение цен затронет бренды "Гурмэ", "Дарлинг", Felix, Purina One и Pro Plan.

Ссылаясь на копии писем "Нестле Пурина ПетКер", РБК сообщает, что изменение цен на сухие и влажные корма произойдет с 5 февраля текущего года. Повышение цен также затронет диетические ветеринарные корма, сухую кормовую добавку Purina Pro Plan Veterinary Diet Fortiflora, отмечает издание.

По данным РБК, корма Purina One, "Гурмэ" и "Дарлинг" при оптовой торговле будут стоить на 4% дороже, сухой кошачий корм Felix — на 6,4-8%, корма Purina One — на 1-10%, сухие корма Pro Plan подорожают на 1-10%, влажные — на 1,5%.

Также сообщается, что ветеринарные сухие корма Pro Plan для кошек подорожают на 4-12%, влажные — на 9,7%, а данная линейка сухих кормов для собак увеличится в цене на 10%, во влажном — на 7%.

В Nestle такое подорожание объясняют ростом закупочных цен на сырье на 11-25%. Так, в письмах говорится о росте стоимости куриных, мясных и рыбных ингредиентов и их производных. В качестве аргумента также приводится ослабление курса рубля.