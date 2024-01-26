МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Дефицит какао-бобов в мире, продолжающийся уже два года, сохранится и в 2024 году, при этом сложности с судоходством в Красном море поддержат сложившийся тренд на рост цен на это сырье, говорится в отчете Международной организации по какао. Королевский двор Швеции отказался от шоколада Marabou из-за России

"К концу декабря 2023 года очевидно, что в текущем сезоне 2023/24 также ожидается неизбежный дефицит, как и в предыдущие два года", — пишут аналитики.

В 2023 году экспорт какао-бобов из Кот-д'Ивуара, главного поставщика этого сырья на мировой рынок, из-за непогоды был ниже по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Так, с начала сезона 1 октября 2023 года объем поставок какао-бобов в ивуарийские порты к 14 января 2024 года достиг 914 тысяч тонн, что на 36% меньше, чем за тот же период прошлого сезона.

Кроме того, обильные дожди в четвертом квартале 2023 года привели к болезням побегов и усилили сохраняющиеся опасения по поводу нехватки поставок в новом сезоне.

"Недавний рост фрахтовых ставок из-за напряженности в районе Красного моря, вероятно, повлияет на международную торговлю. Учитывая уже высокие цены на какао, дополнительные затраты, возникающие из-за высоких ставок фрахта, могут оказаться пугающими для потребителей какао и повлиять на спрос", — отметили эксперты.

По данным организации, в 2023 году средние цены на какао-бобы выросли на 38%, достигнув своего пика в конце декабря на уровне 4,3 тысячи долларов за тонну. Это стало максимумом с 1977 года.

Международная организация по какао (ICCO) — межправительственная организация, созданная в 1973 году под эгидой Организации Объединенных Наций и действующая в рамках последующих международных соглашений по какао.