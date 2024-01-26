МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Россия с начала 2024 года ввезла 60,7 миллиона куриных яиц — 6,7 миллиона из Турции и Азербайджана, а также 54 миллиона — из Белоруссии, на которую пришлась основная доля поставок — 89%, следует из данных Россельхознадзора, предоставленных РИА Новости. Яйца в России продолжают дешеветь

"По состоянию на 26 января в Россию из Азербайджана и Турции ввезено 6,7 миллиона штук пищевых яиц: 4,5 миллиона штук из Азербайджана и 2,2 миллиона штук из Турции. Белоруссия поставила в Россию с 1 по 25 января 2024 года 54 миллиона штук яиц", — сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Также там уточнили, что в текущем году поставки куриного яйца велись только из этих трех государств.

Куриные яйца в РФ в 2023 году подорожали более чем в 1,5 раза. В 2024 году цены на них стали падать: по данным Росстата, с начала текущего года по 22 января они уменьшились в среднем на 0,84%. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев ранее говорил об ожиданиях снижения цен на куриное яйцо после Нового года, указывая импорт одной из главных предпосылок.

В 2023 году из Белоруссии в Россию было ввезено более 510,8 миллиона куриных пищевых яиц, сообщали ранее в ведомстве. Решение об открытии российского рынка для продукции из Азербайджана было принято в ноябре 2023 года, поставки начались во второй половине декабря. Продукция из Турции идет в рамках тарифной льготы: с 1 января по 30 июня 2024 года кабмин разрешил ввозить в РФ без пошлины до 1,2 миллиарда штук куриных яиц.

Всего в 2023 году в России было произведено 38,056 миллиарда штук куриных яиц, на 1,8% больше, чем в 2022 году, сообщал Росстат, а в декабре 2023 года их было получено 3,212 миллиарда, на 0,5% меньше, чем в декабре 2022 года.