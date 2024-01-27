МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Количество заказов готовых блюд из точек питания в России по итогам 2023 года выросло на 40%, самыми популярными блюдами были бургеры и пицца, рассказали РИА Новости в сервисе "Яндекс Еда". Эксперт оценил востребованность новых брендов алкоголя в ресторанах России

"Спрос на доставку готовых блюд растет ежегодно — она стала привычной частью рутины и хорошим инструментом экономии времени. Особенно быстро такая трансформация произошла в столицах, а сейчас тот же процесс мы наблюдаем и в регионах. За последний год число заказов в "Яндекс Еде" и "Деливери" выросло на 40%. Растет и количество новых пользователей — в 2023 году приток составил 42%, а ежемесячная аудитория сервисов достигла 15 миллионов", — рассказали в сервисе.

В "Яндекс Еде" отметили, что самыми популярными блюдами в доставке остаются бургеры и пицца, но есть и меняющиеся тенденции. "Например, за последние два года спрос на завтраки в "Яндекс Еде" вырос на 40%. При этом россияне пользуются доставкой круглосуточно, когда им удобно. Так, по утрам предпочтение отдают выпечке, днем — супам, чаще это борщ и том-ям, а ночью заказывают шаурму", — добавили в компании.

О росте числа заказов готовых блюд рассказали и в пресс-службе сервиса доставок Restomania. "Количество заказов за год в 2023-м по сравнению с 2022-м увеличилось в два раза. Люди стали все больше отдавать предпочтение доставке", — сообщили в компании.

В Restomania уточнили, что в заказах лидирует греческий салат. "В 2022 году люди отдавали больше предпочтение морепродуктам и чаще всего брали ошидзуси лосось, креветки поп-корн, мидии блю чиз, чебуреки с крабом и лангустином. В 2023-м вектор сменился на грузинскую кухню, в заказах активно наблюдаются хачапури по-мегрельски, лепешки. А также добавился всеми любимый и беспроигрышный картофель фри", — поделились в сервисе доставок.