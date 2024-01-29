МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Российская киноновинка "Мастер и Маргарита" режиссера Михаила Локшина возглавила кинопрокат со сборами в 428 миллионов рублей в РФ и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. Названы лидеры российского кинопроката

Вторую строчку занял фильм "Бременские музыканты", картина собрала 123 миллиона рублей. В фильме приняли участие Тихон Жизневский, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов, Константин Хабенский, Дмитрий Дюжев, Мария Аронова и другие.

Следующим в рейтинге идет фильм "Холоп 2" Клима Шипенко со сборами в 122,5 миллиона рублей.

На четвертой строчке — российская военная драма "Воздух" режиссера Алексея Германа-младшего. Картине удалось собрать 104,2 миллиона рублей.

Замыкает список мультфильм "Три богатыря и Пуп Земли" со сборами в 37,8 миллиона рублей.