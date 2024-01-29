2024-01-29T01:08:00+03:00
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2024
https://1prime.ru/consumer_markets/20240129/842914436.html
"Мастер и Маргарита" стал лидером кинопроката в России и СНГ
Потребрынок
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Российская киноновинка "Мастер и Маргарита" режиссера Михаила Локшина возглавила кинопрокат со сборами в 428 миллионов рублей в РФ и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал... ПРАЙМ, 29.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Российская киноновинка "Мастер и Маргарита" режиссера Михаила Локшина возглавила кинопрокат со сборами в 428 миллионов рублей в РФ и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com.
Вторую строчку занял фильм "Бременские музыканты", картина собрала 123 миллиона рублей. В фильме приняли участие Тихон Жизневский, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов, Константин Хабенский, Дмитрий Дюжев, Мария Аронова и другие.
Следующим в рейтинге идет фильм "Холоп 2" Клима Шипенко со сборами в 122,5 миллиона рублей.
На четвертой строчке — российская военная драма "Воздух" режиссера Алексея Германа-младшего. Картине удалось собрать 104,2 миллиона рублей.
Замыкает список мультфильм "Три богатыря и Пуп Земли" со сборами в 37,8 миллиона рублей.