МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. В России могут ограничить долю маркетплейсов на рынке, а также запретить им открываться в новых пунктах при их превышении, сообщил Forbes со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. В Госдуме предложили заменить слово "маркетплейс"

Сообщается, что Совет Федерации уже работает над соответствующем документом.

"В настоящее время деятельность маркетплейсов не подпадает под законодательное ограничение приобретения, аренды дополнительной площади торговых объектов. Однако будучи, по сути, такими же хозяйствующими субъектами, осуществляющими розничную торговлю продовольственными товарами, как и традиционные торговые сети, маркетплейсы получают конкурентные преимущества и не ограничены в открытии или аренде новых пунктов выдачи заказов в границах субъектов", — говорится в документе.

Кроме того, для маркетплейсов предлагается установить лимит в 25% от объема всех онлайн-продаж товаров за прошедший фингод. В свою очередь в Минпромторге поддержали усиление регулирования онлайн-торговли, но в рамках уже внесенного в Госдуму законопроекта о правилах онлайн-коммерции.

Эксперты же негативно смотрят на вышеупомянутую инициативу. Так, президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов заявил, что идеа ограничения деятельность маркетплейсов "не только избыточная, но и вредная". Он также добавил, что это предложение экономически необоснованно и неблагоприятно скажется на развитии среднего и малого бизнеса.