МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. В ресторанах быстрого питания "Вкусно — и точка" появятся новые игрушки в виде героев мультфильма "Маша и Медведь", рассказали в пресс-служба компании. "Вкусно - и точка" ответила на изменение процесса приготовления "Биг Мака"

Сообщается, что компания планирует начать продажи этих игрушек 6 февраля.

"Сеть предприятий "Вкусно — и точка" объявляет о запуске новых игрушек в "Кидз Комбо", которые станут приятным сюрпризом для самых маленьких гостей. Героями коллекции станут полюбившиеся зрителям персонажи анимационного сериала "Маша и Медведь". Игрушки будут доступны с 6 февраля во всех предприятиях "Вкусно — и точка" в России, а также в меню доставки и в мобильном приложении", — говорится в релизе.

Кроме того, в компании подчеркнули, что новая коллекция будет состоять из 10 игрушек: по две фигурки Маши и Медведя, а также Зайка, Волк, свинка Розочка, Ежик, Коза и Пес. Отмечается, что каждую игрушку наделили своей забавной особенностью, которая проявится при нажатии кнопки, расположенной на корпусе игрушки. В компании добавили, что также разработали онлайн-игру по мотивам мультсериала "Маша и Медведь".

Американская сеть фастфуда McDonald's в 2022 году ушла с российского рынка, продав бизнес лицензиату компании Александру Говору. Теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно — и точка". На данный момент в стране работают более 860 точек сети в 64 регионах.