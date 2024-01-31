МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Россельхознадзор с 31 января ввел временные ограничения на корма для животных Farmina Pet Foods в связи с повторным выявлением в них мышьяка, сообщили РИА Новости в ведомстве. Власти ужесточили меры против кормов Hill's, в которых нашли ДНК гороха

"В связи с повторным выявлением мышьяка в кормах для животных Россельхознадзором с 31 января введены временные ограничения в отношении сербского предприятия Farmina Pet Foods", — говорится в сообщении.

Во вторник Россельхознадзор ограничил с 6 февраля ввоз кормов для домашних животных с итальянского предприятия американской компании Hill's из-за ее некачественной продукции.

Ранее Россельхознадзором с 7 августа 2023 года были приостановлены поставки с нидерландского завода компании. В продукции предприятия из Нидерландов были зафиксированы неоднократные случаи несоответствия заявленному составу в кормах для домашних животных, выявленные в том числе в 2021 году.