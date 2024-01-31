МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Ввоз в Россию французских и итальянских кормов для домашних животных будет возможен только после прохождения производителями инспекции Россельхознадзора, сообщило ведомство. Россельхознадзор с 31 января ввел ограничения на корма Farmina Pet Foods

"Ввоз будет возможен только с предприятий, включенных в соответствующий список разрешенных, то есть прошедших инспекцию с удовлетворительными результатами", — говорится в сообщении.

Служба указывает, что проведенная в ноябре 2023 года инспекция предприятий Франции и Италии в очередной раз показала недостаточность госконтроля за производителями и отсутствие действенных мер. В свою очередь российская сторона неоднократно продлевала возможность сертификации и проведения корректирующих мероприятий, но "вместо этого выпуск несоответствующей продукции продолжился на других площадках".

Кроме того, Россельхознадзор фиксирует случаи поступления кормов для домашних животных определенных марок с предприятий, которые ранее их не поставляли. В таких кормах выявляется несоответствие заявленному составу.

Так, ранее в продукции предприятия Monge & C. S.p.A (Италия) выявлялись случаи несоответствий сырьевому составу. После проведенной инспекции предприятие было закрыто, но корм Monge начал производиться и поступать с другого предприятия Италии — Piemonte Pet Products, с тем же несоответствием состава. Власти ужесточили меры против кормов Hill's, в которых нашли ДНК гороха

"На предприятия, не вошедшие в программу инспекций во Франции и Италии, в том числе предприятие Piemonte Pet Products srl, компетентными ведомствами этих стран будет приостановлена сертификация кормов для кошек и собак в адрес российских получателей", — сообщает служба.

На текущей неделе сообщалось, что с 6 февраля будет приостановлен ввоз кормов для домашних животных с итальянского предприятия американской компании Hill's. А с 31 января введены временные ограничения на корма для животных Farmina Pet Foods в связи с повторным выявлением в них мышьяка. До этого он был там обнаружен 15 декабря 2023 года.

Россельхознадзор сообщил, что сейчас возобновлена сертификация кормов для непродуктивных животных с 28 предприятий Германии, Нидерландов, Испании, Великобритании и Бельгии (всего 114 кормовых линеек).