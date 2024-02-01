МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Росалкогольтабакконтроль с 1 февраля будет проводить выездные оценки соответствия организаций, включенных в реестр производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, такие мероприятия будут проходить до 31 мая 2025 года. Производители алкоголя в новых регионах смогут работать без счетчиков

В ведомстве пояснили РИА Новости, что такие оценки будут проводиться в отношении организаций, включенных в реестр пивоваров для подтверждения расчета производственной мощности, наличия в собственности технологического оборудования, приборов учёта объемов произведенной продукции, наличия производственных и складских помещений и так далее.

При этом в Ассоциации производителей пива, солода и напитков добавили, что реестр позволит решить задачу, которую ставят перед собой все добросовестные участники индустрии, — сокращение доли нелегальной продукции, которая, по оценкам Минфина, достигает 10%, и обеление рынка. Согласно законодательству, те компании, которые не будут включены в реестр, осуществлять производство не смогут, указали в ассоциации.

"С 1 февраля 2024 года Росалкогольтабакконтроль приступает к проведению выездных оценок предприятий с целью установления достоверности информации, указанной в заявлении о включении в реестр и факта соответствия обязательным требованиям. Компании-члены АПП и все их производственные площадки были включены в реестр в установленном порядке в четвертом квартале прошлого года и проводили плановую подготовку к выездной оценке. Предприятия АПП готовы к проведению проверок", — добавили там.