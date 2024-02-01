МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Число россиян, ставших жертвами мошенников во время онлайн-шопинга, за год снизилось почти на четверть, люди преимущественно считают себя финансово грамотными, но зачастую доверчивыми к незнакомым, следует из данных "Ozon Банка", имеющихся у РИА Новости. Воронежцы установили антирекорд по переводу денег мошенникам

"Количество обманутых мошенниками россиян при совершении покупок в интернете остается высоким, но снизилось за год на 22% – c 66% до 44%. Потребители стали лучше разбираться в основных правилах безопасной оплаты банковскими картами", — говорится в исследовании, в котором приняли участие 1560 жителей России.

В половине случаев мошенникам удалось украсть не более 5 тысяч рублей, еще в 13% – овладеть суммой от 5 до 10 тысяч, вытянуть "улов" от 10 до 20 тысяч рублей смогли у 8% россиян. Еще 4% респондентов ответили, что с их карт с помощью обмана перевели от 20 до 50 тысяч рублей. Оставшиеся респонденты выбрали варианты "более 50 тысяч рублей", "более 100 тысяч рублей" или "другое", при этом максимальный размер кражи составил 300 тысяч рублей.

Отмечается, что основным способом мошенников связаться со своими жертвами остаются звонки по телефону, следом идут мессенджеры и социальные сети, а также письма на электронную почту. "Схема со звонками под видом сотрудников банков, которые просят предоставить данные карт для остановки подозрительных операций, остается самой популярной у телефонных мошенников. Такие звонки получили 43% россиян. При этом почти стольким же (42%) респондентам звонили якобы представители правоохранительных органов, которые хотели узнать данные банковских карт", — добавляется в исследовании.

Несмотря на это около половины респондентов считают свой уровень финансовой грамотности высоким (оценили на 7 или 8 баллов из 10), а каждый пятый и вовсе назвал свои познания в финансах отличными. Еще примерно четверть россиян считают свои познания "средними" и только 7% сказали, что у них плохой уровень финансовой грамотности. Однако россияне отметили и высокий уровень доверия к незнакомым людям — немногим меньше половины оценили свой уровень доверчивости как высокий, лишь треть заявили о том, что они скорее относятся без особого доверия к окружающим.

"Большинство опрошенных (89%) знают, что нельзя разглашать данные своей карты (номер, пин-код, CVV-код)… 66% не верят заманчивым предложениям быстрого высокого дохода, 62% респондентов знают о необходимости оплаты только на официальных сайтах интернет-магазинов, столько же – о том, что нельзя разглашать данные своей банковской карты даже сотрудникам банка. Половина россиян (50%) не открывают файлы от неизвестных отправителей. При этом лишь треть россиян (33%) регулярно меняют пароли для входа в интернет и мобильные банки", — заключили в компании.