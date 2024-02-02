МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Главными фуд-трендами России в этом году будут продукты с простым и "чистым" составом, кофейни, уклон в сторону ЗОЖ и азиатская кухня, рассказали РИА Новости опрошенные представители отрасли. В Китае открылся центр популяризации российской органической продукции

Эксперты "Вкусвилла" отмечают, что, несмотря на различные эксперименты, "модными по-прежнему остаются продукты с простым составом" — покупатели с подозрением относятся к товарам, где перечень ингредиентов занимает половину упаковки. Вопросы вызывает и завуалированный состав: например, "пряности" вместо указания гвоздики, имбиря или шафрана. При выборе россияне исходят из нескольких соображений: меньшее количество консервантов, поддержка местного производителя, уверенность в сроках годности. Для многих важен экологический фактор: так как продукты не везут издалека, сокращаются и выбросы углерода.

"Заметно увеличилось потребление овощей и фруктов, причем предпочтение отдается отечественным, местным. Продолжает расти интерес к веганским и вегетарианским позициям, а также к специальным и ЗОЖ-продуктам — без лактозы, без глютена, без добавленного сахара, с повышенным содержанием клетчатки", — отмечает бренд-стратег сети Анастасия Киндаева. Так, в среднем продажи продуктов без сахара и лактозы выросли на 24% год к году.

С ней согласны и представители ресторанной отрасли. Так, управляющий Wine&Crab Сергей Белов рассказал, что "на данный момент все больше и больше прослеживается тенденция на "чистый" вкус продукта, не затмевая его вкус обилием лишних соусов и гарниров. Более понятные блюда с качественными составляющими". Однако, по его словам, несмотря на моду на здоровый образ жизни, рестораны с концепцией ЗОЖ остаются менее востребованными среди своих конкурентов, так как в меню ресторанов и без этого уклона все чаще мы можем встретить такие популярные блюда, как зеленые салаты, поке, кето-роллы, десерты без глютена, лактозы.

КОФЕ ПОЛНОГО ЦИКЛА

Сооснователь ресторанной группы Joi Team (Joi Izakaya, True Cost и другие) Глеб Марач заявил, что волна развития рынка кофеен, начавшаяся в прошлом году, продолжится и в 2024 году. Солидарна с этой позицией и собственник ресторанного холдинга Oksma Family Group Оксана Малашкина. "Из трендов 2024 года я вижу: кофейни полного цикла. С едой, напитками, десертами и выпечкой. Они немного заставят поволноваться владельцев ресторанов, но не сильно", — пояснила она.

Вместе с кофе потребители будут также активно вспоминать и блюда ретро-кухни: курник, мимозу, кулебяку, пахлаву, полагают во "Вкусвилле". "Аутентичность — один из долгоиграющих и многообещающих трендов на ресторанной кухне: локальные продукты, наша отечественная рыба, новое прочтение русской кухни (особенно растет интерес к северной) и кухонь народов с постсоветского пространства. Также — курс на минимализм, здоровое питание, альтернативы мясу", — подчеркнула бренд-шеф "Вкусвилла" Елена Ландэ.

АЗИАТСКИЙ АКЦЕНТ

Марач рассказал, что интерес к японской и азиатской кухне как в премиальном, так и в среднем ценовом сегменте, а также в фастфуде, заметно вырос еще в прошлом году. Среди причин такой популярности, например, в фастфуде — распространение азиаткой культуры, в частности K-pop направления, аниме. "Если говорить о моде на Азию в сегментах "средний" и "выше среднего", то здесь все циклично. И, если раньше в заведениях фокусным продуктом были суши и роллы, то сейчас мы наблюдаем популярность формата изакая (традиционный японский бар — ред.)", — считает ресторатор.

В свою очередь директор по развитию компании-владельца бренда "Якитория" Александр Муратов отметил, что в ресторанах сети наиболее высокий спрос традиционно приходится на суши и роллы из свежей охлажденной рыбы, а в доставке большую долю заказов занимают лапша, вок, поке, бургеры, пиццы и стейки. "В 2024 году мы ожидаем, что этот тренд будет преобладать", — уточнил он.

Популярность азиатских продуктов зафиксировали и во "Вкусвилле". "Тренд на ферментированные продукты объединяет наши традиции и интерес к азиатским кухням. Кимчи и квашеная капуста, овощи, грибы, соленые огурцы, напитки на основе чайного гриба — все это еще долго будет сохранять популярность", — резюмировала бренд-стратег ритейлера Татьяна Ларина.