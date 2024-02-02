МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Средний уровень цен на яйца в России минимум в два раза ниже, чем в мире, и уже можно говорить об их стабилизации на уровне, выгодном и для производителей, и для ритейла, сообщил РИА Новости зампредправления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов. Импортные яйца не попали в торговые сети, пишет СМИ

"При равных с другими странами и даже более высоких затратах (например, ввиду необходимости отапливать зимой птицефабрики), цены на яйца в России самые низкие в мире. Так, мировая средняя цена яиц в декабре 2023 года составляла 2,91 доллара за десяток", — сообщил Леонов. В настоящий момент, по данным "Руспродсоюза", средняя цена в России составляет 130,3 рубля за десяток.

"На данный момент мы фиксируем снижение розничных цен: это признак того, что найдена равновесная точка спроса и предложения, и полка стабилизируется. При этом к прошлогодним показателям с учетом возросших затрат на производство цены вернутся вряд ли", — считает зампредправления "Руспродсоюза".

Куриные яйца в РФ в 2023 году подорожали более чем в 1,5 раза. В 2024 году цены на них стали падать: по данным Росстата, в течение января они понизились в среднем на 1,86%. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев ранее говорил об ожиданиях снижения цен на куриное яйцо после Нового года, указывая импорт одной из главных предпосылок.

Согласно данным Россельхознадзора, в январе поставки в РФ яиц из Белоруссии, Азербайджана и Турции составили 78,9 миллиона штук, и по результатам проверки принято решение о разрешении ввоза для дальнейшей реализации в стране. Поставки из Азербайджана начались в конце декабря, из Турции – в январе в рамках тарифной льготы, а из Белоруссии стабильно шли в течение всего года.

"Импорт, безусловно, дает дополнительное предложение товара, но, по нашим данным, оно в основном направляется в переработку", — сообщил Леонов. По его мнению, обеспечить ценовую стабильность скорее помогло партнерское заключение долгосрочных контрактов с федеральными розничными сетями по цене, гарантирующей доходность производства товарного яйца.

Статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов сообщал журналистам на прошлой неделе, что импортные яйца уже поступают на российские полки, цены начинают снижаться, однако основное влияние на них по-прежнему будут оказывать поставки российских производителей.