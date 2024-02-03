МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Большое влияние на ценообразование на какао-бобы последние десятилетия оказывает нестабильность на африканском континенте, основном поставщике продукта, рассказал РИА Новости руководитель сегмента "Умные цепи поставок" рабочей группы FoodNet (Фуднет) НТИ Сергей Косогор. Аналитики спрогнозировали дальнейший дефицит какао в 2024 году

Накануне в пятницу биржевая стоимость тонны какао-бобов превысила 5 тысяч долларов, что случилось впервые с 1977 года.

"Вероятно, сложности с судоходством в Красном море сказываются на ценах на какао-бобы. Вместе с тем, львиную долю какао производят в Кот-д`Ивуаре, Гане, здесь производится около 70% общемировых запасов какао-бобов", — рассказал Косогор.

Он напомнил, что часть какао-бобов производится в Бразилии, Венесуэле, Мексике, Эквадоре, при этом Эквадор в сезоне 2021-2022 был на 2 месте по производству. "Условия для производства какао существуют и в Азии, к тому же Индонезия занимает 3 место в мире по производству, также производят какао в Шри-Ланке и Малайзии, и это те страны, которые имеют сложности из-за ограничения судоходства", — рассказал специалист.

"Но все же обоснованно предположить, что факторов, влияющих на цены больше, — это нестабильность в африканском регионе, который, как отмечалось, производит львиную долю какао. В том числе большое влияние имеет выход Нигера, Мали и Буркина-Фасо из сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), нестабильная в целом обстановка в регионе после событий в Нигере", — объяснил эксперт.

Он добавил, что, "кроме того, можно предположить, что свой эффект нестабильности внесли и события в Эквадоре, и в целом в Латинской Америке".

"Одним словом, комплекс факторов влияет на ситуацию и способствует значительному повышению цен за последние 50 лет", — заключил Косогор.