Эксперт Косогор: нестабильность в Африке сильно влияет на стоимость какао-бобов
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Большое влияние на ценообразование на какао-бобы последние десятилетия оказывает нестабильность на африканском континенте, основном поставщике продукта, рассказал РИА Новости руководитель сегмента "Умные цепи поставок" рабочей группы FoodNet (Фуднет) НТИ Сергей Косогор.
Накануне в пятницу биржевая стоимость тонны какао-бобов превысила 5 тысяч долларов, что случилось впервые с 1977 года.
"Вероятно, сложности с судоходством в Красном море сказываются на ценах на какао-бобы. Вместе с тем, львиную долю какао производят в Кот-д`Ивуаре, Гане, здесь производится около 70% общемировых запасов какао-бобов", — рассказал Косогор.
Он напомнил, что часть какао-бобов производится в Бразилии, Венесуэле, Мексике, Эквадоре, при этом Эквадор в сезоне 2021-2022 был на 2 месте по производству. "Условия для производства какао существуют и в Азии, к тому же Индонезия занимает 3 место в мире по производству, также производят какао в Шри-Ланке и Малайзии, и это те страны, которые имеют сложности из-за ограничения судоходства", — рассказал специалист.
"Но все же обоснованно предположить, что факторов, влияющих на цены больше, — это нестабильность в африканском регионе, который, как отмечалось, производит львиную долю какао. В том числе большое влияние имеет выход Нигера, Мали и Буркина-Фасо из сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), нестабильная в целом обстановка в регионе после событий в Нигере", — объяснил эксперт.
Он добавил, что, "кроме того, можно предположить, что свой эффект нестабильности внесли и события в Эквадоре, и в целом в Латинской Америке".
"Одним словом, комплекс факторов влияет на ситуацию и способствует значительному повышению цен за последние 50 лет", — заключил Косогор.
https://1prime.ru/consumer_markets/20240203/842975706.html