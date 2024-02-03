2024-02-03T19:49:07+03:00
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Россельхознадзор ограничит поставки бананов из Эквадора
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Россельхознадзор ограничит поставки бананов с пяти предприятий Эквадора, пишет "Ведомости" со ссылкой на пресс-службу ведомства. В бананах из Эквадора была обнаружена многоядная... ПРАЙМ, 03.02.2024
сельское хозяйство, потребрынок, бизнес, экономика, новости, россия, эквадор, поставки, бананы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Россельхознадзор ограничит поставки бананов с пяти предприятий Эквадора, пишет "Ведомости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В бананах из Эквадора была обнаружена многоядная муха-горбатка, являющаяся опасным карантинным объектом для России и стран ЕАЭС, служба уже обратилась к поставщикам с просьбой проверить местных производителей.
В службе добавили, что невыполнение властями Эквадора мер по предотвращению поставок небезопасных бананов повлечет за собой дополнительные ограничительные меры.
В списке, который приводит ведомство, оказались следующие компании: "AGZULASA CIA. LTDA.", "DON CARLOS FRUIT S.A.", "AGROAEREO FRUIT EXPORT S.A.", "ASOCIACION DE PRODUCCION AGROPECUARIA DE EL ORO ASOPROAGRORO", "COMERCIALIZADORA DE BANANO DEL SUR COMERSUR CIA. LTDA".
Это не первый случай предъявления претензий по поводу обнаружения мухи-горбатки к поставщикам бананов из Эквадора. Россельхознадзор заявлял о них в конце 2019 года. Тогда отмечалось, что на долю страны приходится 96% всего импорта бананов в Россию. При этом Россия является одним из основных покупателей этого фрукта, занимая 20% экспорта Эквадора по соответствующей статье.
Многоядная муха-горбатка является вредителем запасов, а также является переносчиком холеры.