МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Продавцов на Wildberries не стало меньше ни после пожара, ни из-за конфликтов с предпринимателями в прошлом году, заявила в интервью РИА Новости глава компании Татьяна Бакальчук. Основательница Wildberries рассказала о вбросах на фоне пожара в Шушарах

"Нет, не изменилось", — сказала она, отвечая на вопрос о том, изменилось ли количество продавцов после происшествия в Шушарах. При этом, комментируя прошлогодний конфликт с владельцами ПВЗ и продавцами, Бакальчук также отметила, что "после этого не было оттока и пункты не закрывались".

"Постоянно кто-то уходит, кто-то приходит, но по большей части количество предпринимателей даже в момент, так скажем, конфликта продолжало расти", — резюмировала основательница компании.

Склад Wildberries в Шушарах (район Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся 13 января 2024 года. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано только в воскресенье, 14 января. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей.

В марте 2023 года владельцы и представители ПВЗ "осадили" офис маркетплейса в Москве из-за недовольства новыми условиями работы, в частности коллективной ответственностью и 100%-ным штрафом за возврат товара. В СМИ появилась информация, что пункты выдачи будут закрыты в рамках забастовки. В компании тогда сообщили РИА Новости, что информация о забастовках и закрытии ПВЗ не соответствует действительности, однако позже добавили, что несколько пунктов все же были закрыты "в целях безопасности".

Позже в Госдуме состоялось несколько встреч с представителями компании, депутатами и предпринимателями для разрешения сложившегося конфликта. Так, например, Wildberries отменил свыше 10 тысяч некорректных штрафов за подмену товаров, принял решение обновить систему обратной связи, а также возобновил работу 15 ранее закрытых ПВЗ. Также стало известно, что маркетплейс достиг со своими партнерами-владельцами ПВЗ договоренностей по всем 12 пунктам, вызывавшим до этого разногласия.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник в 10.00 мск.