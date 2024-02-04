МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Основатель и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала в интервью РИА Новости, что порядка 3-4 раз в день заказывает что-то на маркетплейсе. Основательница Wildberries рассказала о причинах пожара на складе в Шушарах

По ее словам, рано или поздно все сотрудники компании становятся пользователями площадки. Так, однажды даже был случай, когда девушка, работающая в HR, попросила заблокировать ей доступ к маркетплейсу, пока та выплачивает ипотеку. "Я сама постоянно покупаю, то есть за день раза три-четыре точно заказываю", — сказала она.

Говоря про общую базу покупателей, гендиректор отметила, что она составляет порядка 70 миллионов. При этом, например, подсчет активных покупателей в Армении показал, что на Wildberries совершает покупки каждый седьмой житель страны.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник в 10.00 мск.