МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Цены на одежду на Wildberries значительно снизились за 15 лет, при этом это остается одной из наиболее продаваемых категорий, рассказала РИА Новости основательница компании Татьяна Бакальчук. Основательница Wildberries рассказала, как часто пользуется маркетплейсом

"Рост цен мы всегда стараемся компенсировать. Недавно мы делали замеры и сравнивали момент рождения нашей компании и через 15 лет примерно — цены на одежду очень сильно упали, но это в целом заслуга и принцип платформы", — отметила она в ходе интервью. Компания была основана в 2004 году.

Бакальчук также рассказала, что на маркетплейсе по-прежнему больше всего продается одежды, обуви и детских товаров. Дальше идут примерно в одинаковых пропорциях книги, электроника, парфюмерия и товары для дома.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник в 10.00 мск.