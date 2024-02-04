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2024
https://1prime.ru/consumer_markets/20240204/842979323.html
Основательница Wildberries отметила значительное снижение цен на одежду
Потребрынок
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Цены на одежду на Wildberries значительно снизились за 15 лет, при этом это остается одной из наиболее продаваемых категорий, рассказала РИА Новости основательница компании... ПРАЙМ, 04.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Цены на одежду на Wildberries значительно снизились за 15 лет, при этом это остается одной из наиболее продаваемых категорий, рассказала РИА Новости основательница компании Татьяна Бакальчук.
"Рост цен мы всегда стараемся компенсировать. Недавно мы делали замеры и сравнивали момент рождения нашей компании и через 15 лет примерно — цены на одежду очень сильно упали, но это в целом заслуга и принцип платформы", — отметила она в ходе интервью. Компания была основана в 2004 году.
Бакальчук также рассказала, что на маркетплейсе по-прежнему больше всего продается одежды, обуви и детских товаров. Дальше идут примерно в одинаковых пропорциях книги, электроника, парфюмерия и товары для дома.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник в 10.00 мск.