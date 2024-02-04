МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Wildberries доставит вовремя все подарки, заказанные покупателями к предстоящим праздникам — 23 февраля и 8 марта, пожар на складе в Шушарах на сроки доставки не повлиял, сообщила в интервью РИА Новости глава компании Татьяна Бакальчук.

Генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук

Основательница Wildberries рассказала, как часто пользуется маркетплейсом

"Нет, мы уже перестроились. Выключился крупный узел, но рядом есть другие. Мы вот уже подписали договор с компанией "ВсеИнструменты.ру", они нам предоставили склад, мы сейчас и туда тоже перенаправляем часть потока. Все свои подарки получат вовремя", — ответила Бакальчук на вопрос, не повлияет ли пожар в Шушарах на работу маркетплейса во время роста спроса в преддверии 23 февраля и 8 марта.

Она отметила, что пожар на складе не отразился на сроках доставки.

"В моменте она удлинилась, потому что те товары, которые должны были быть отгружены со сгоревшего склада, нам пришлось заменить — где-то до трех дней увеличилась доставка таких восстановленных заказов в среднем по стране. А так в целом, если и было какое-то изменение, то это исчисляется в часах, если мы говорим про товары, которые должны были идти через этот склад как транспортный узел. И, наверное, удлинилась где-то на час доставка для Санкт-Петербурга, но думаю, что люди этого даже не заметили", — сказала Бакальчук.

Ранее маркетплейс сообщил агентству, что в начале февраля откроет новый сортировочный центр в Санкт-Петербурге — для этого он арендовал почти 30 тысяч квадратных метров складской площади у "ВсеИнструменты.ру".

Склад Wildberries в Шушарах (район Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся в субботу 13 января. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано только в воскресенье. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 13 января поручил возбудить по факту пожара уголовное дело.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник в 10.00 мск.