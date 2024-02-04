МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Wildberries доставит вовремя все подарки, заказанные покупателями к предстоящим праздникам — 23 февраля и 8 марта, пожар на складе в Шушарах на сроки доставки не повлиял, сообщила в интервью РИА Новости глава компании Татьяна Бакальчук. Основательница Wildberries рассказала, как часто пользуется маркетплейсом

"Нет, мы уже перестроились. Выключился крупный узел, но рядом есть другие. Мы вот уже подписали договор с компанией "ВсеИнструменты.ру", они нам предоставили склад, мы сейчас и туда тоже перенаправляем часть потока. Все свои подарки получат вовремя", — ответила Бакальчук на вопрос, не повлияет ли пожар в Шушарах на работу маркетплейса во время роста спроса в преддверии 23 февраля и 8 марта.

Она отметила, что пожар на складе не отразился на сроках доставки.

"В моменте она удлинилась, потому что те товары, которые должны были быть отгружены со сгоревшего склада, нам пришлось заменить — где-то до трех дней увеличилась доставка таких восстановленных заказов в среднем по стране. А так в целом, если и было какое-то изменение, то это исчисляется в часах, если мы говорим про товары, которые должны были идти через этот склад как транспортный узел. И, наверное, удлинилась где-то на час доставка для Санкт-Петербурга, но думаю, что люди этого даже не заметили", — сказала Бакальчук.

Ранее маркетплейс сообщил агентству, что в начале февраля откроет новый сортировочный центр в Санкт-Петербурге — для этого он арендовал почти 30 тысяч квадратных метров складской площади у "ВсеИнструменты.ру".

Склад Wildberries в Шушарах (район Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся в субботу 13 января. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано только в воскресенье. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 13 января поручил возбудить по факту пожара уголовное дело.

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