2024-02-04T15:32:36+03:00
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2024-02-04T15:32:36+03:00
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Россия попросила страны ЕС прекратить сертификацию эквадорских гвоздик
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Россельхознадзор обратился к уполномоченным органам Нидерландов, Германии, Латвии, Литвы с просьбой прекратить сертификацию гвоздики из Эквадора в связи с выявлением в ней... ПРАЙМ, 04.02.2024
сельское хозяйство, потребрынок, бизнес, экономика, новости, россия, россельхознадзор, ес, сертификация эквадорских гвоздик
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Россельхознадзор обратился к уполномоченным органам Нидерландов, Германии, Латвии, Литвы с просьбой прекратить сертификацию гвоздики из Эквадора в связи с выявлением в ней цветочного трипса, поставки были совершены через эти страны Европейского союза.
"Россельхознадзор обеспокоен участившимися случаями нарушения фитосанитарных требований ЕЭАС при поставках срезанных цветов эквадорского происхождения в связи с выявлением в них западного (калифорнийского) цветочного трипса. Принимая во внимание, что наибольшее количество обнаружений карантинных объектов выявляется в цветочной продукции происхождением из Эквадора, поступающей на территорию России через страны Европейского союза (Нидерланды, Германия, Латвия, Литва), российской Службой направлены соответствующие обращения в адрес уполномоченных органов данных стран с просьбой прекратить с 9 февраля сертификацию эквадорских гвоздик", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте службы.
Отмечается, что если поставки зараженных цветов в Россию продолжатся, то Россельхознадзор перейдет к "следующему этапу введения ограничительных мер в отношении других видов цветов".