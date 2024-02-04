МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Россельхознадзор обратился к уполномоченным органам Нидерландов, Германии, Латвии, Литвы с просьбой прекратить сертификацию гвоздики из Эквадора в связи с выявлением в ней цветочного трипса, поставки были совершены через эти страны Европейского союза. Захарова прокомментировала решение Эквадора передать российскую технику США

"Россельхознадзор обеспокоен участившимися случаями нарушения фитосанитарных требований ЕЭАС при поставках срезанных цветов эквадорского происхождения в связи с выявлением в них западного (калифорнийского) цветочного трипса. Принимая во внимание, что наибольшее количество обнаружений карантинных объектов выявляется в цветочной продукции происхождением из Эквадора, поступающей на территорию России через страны Европейского союза (Нидерланды, Германия, Латвия, Литва), российской Службой направлены соответствующие обращения в адрес уполномоченных органов данных стран с просьбой прекратить с 9 февраля сертификацию эквадорских гвоздик", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте службы.

Отмечается, что если поставки зараженных цветов в Россию продолжатся, то Россельхознадзор перейдет к "следующему этапу введения ограничительных мер в отношении других видов цветов".