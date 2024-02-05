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В Wildberries задумались о выпуске банковской карты
Потребрынок
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Маркетплейс Wildberries планирует развивать финтех и не исключает возможность выпуска банковской карты, рассказала в интервью РИА Новости глава компании Татьяна Бакальчук. "Мы... ПРАЙМ, 05.02.2024
банки, потребрынок, финансы, бизнес, экономика, новости, россия, wildberries, финтех, карты
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Маркетплейс Wildberries планирует развивать финтех и не исключает возможность выпуска банковской карты, рассказала в интервью РИА Новости глава компании Татьяна Бакальчук.
"Мы считаем, что пластик как таковой — это отжившая история. Зачем тебе карты, когда есть счета? Но, как показывает опыт, пластик все-таки бывает нужен. Возможно, мы тоже подумаем в эту сторону… Финтехом мы занимаемся и будем заниматься еще больше", — сообщила Бакальчук.
Она отметила, что маркетплейс нанял специалистов из разных организаций и компаний для развития финансовой сферы. "Банковские решения — это не просто взял, придумал и тут же запустил, нужно соблюсти еще ряд определенных требований регулятора", — пояснила Бакальчук.
В конце декабря 2023 года Wildberries учредил новую дочернюю микрокредитную компанию "ВБ Финанс". А до этого, в феврале 2021 года, Бакальчук стала владелицей 100% банка "Стандарт-кредит". Позже, в августе, банк был переименован в "Вайлдберриз банк".
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.