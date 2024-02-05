МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Wildberries рассчитывает восстановить свой сгоревший в Шушарах склад в ближайшее время, Санкт-Петербург и Ленинградская область — важный логистический хаб, рассказала глава компании Татьяна Бакальчук в интервью РИА Новости. В Wildberries задумались о выпуске банковской карты

"Мы заинтересованы в том, чтобы это произошло в ближайшее время, потому что Санкт-Петербург и Ленинградская область являются важным для нас логистическим хабом, потому что туда идут отгрузки, которые не только на этот округ распространяются, но и дальше на север", — сообщила она.

В середине января компания объявила, что планирует реконструировать свой поврежденный после пожара склад в Шушарах и оценивается необходимый объем инвестиций.

Склад Wildberries в Шушарах (район Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся 13 января. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано только в воскресенье. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.