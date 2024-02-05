МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Глава экономического комитета Совета федерации Андрей Кутепов направляет на отзыв в правительство России законопроект, ограничивающий долю маркетплейсов на рынке в 25%, владельцы торговых онлайн-площадок не смогут открывать пункты самовывоза и приобретать доли в другом бизнесе, превысив эту планку. В Wildberries задумались о выпуске банковской карты

Изменения вносятся в закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ". Документом дается определение маркетплейса – это агрегатор информации о товарах (услугах), владельцах маркетплейсов, продавцах, владельцах пунктов выдачи заказов. Документ есть в распоряжении РИА Новости.

Закон предлагается дополнить статьей 14.1 – "Ограничения владельцев маркетплейсов, доля выручки которых превышает 25% объема всех реализованных товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый год дистанционным способом в границах РФ".

Уточняется, что в данном случае уполномоченный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства (ФАС), разрабатывает и устанавливает тарифные пределы комиссионных вознаграждений за предоставляемые маркетплейсом услуги продавцам товаров на онлайн-площадке. При превышении указанной доли на рынке владелец маркетплейса "не вправе открывать новые объекты логистической инфраструктуры, в том числе собственные новые пункты выдачи заказов", говорится в проекте.

"Владелец маркетплейса не вправе приобретать на территории РФ доли в любых компаниях и организациях независимо от их формы владения" при превышении указанной доли на рынке, отмечается в документе.

Подчеркивается, что сделки, совершенные с нарушением требований настоящей статьи, ничтожны. Требование о применении последствий недействительности такой сделки может быть предъявлено в суд любым заинтересованным лицом, в том числе ФАС, добавляется в документе.

"В случае нарушения требований, предусмотренных настоящей статьей, владелец маркетплейса наказывается оборотным штрафом, размер которого устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов и контролю за соблюдением антимонопольного законодательства", — отмечается в проекте.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ МАРКЕТПЛЕЙСОВ

"В настоящее время маркетплейсы являются самым привлекательным каналом продаж как для потребителей, так и для предпринимателей, и их популярность постоянно растет. Перераспределение доли классической розницы и доли самостоятельных интернет-магазинов происходит именно в пользу маркетплейсов. Однако рост популярности маркетплейсов при отсутствии должного регулирования провоцирует ряд негативных последствий", — сказал Кутепов РИА Новости.

По его словам, важной проблемой видится недостаточное регулирование взаимоотношений между маркетплейсами и продавцами. В частности, первые имеют возможность вносить изменения в договоры (оферты), увеличивать размер комиссии в одностороннем порядке и определять порядок выставления штрафов.

"Рыночная сила маркетплейсов неизменно растет, и они могут применять ее для установления несправедливых условий по отношению к бизнес-пользователям", — сказал политик.

По его словам, правоприменительная практика обязывает стороны исходить из недопущения злоупотреблений правом сильной стороны. Однако положений законодательства, императивно устанавливающих такие нормы с точки зрения способов их применимости к специфической отрасли дистанционной торговли, на текущий момент не принято, отметил Кутепов.

"Между тем потенциальные злоупотребления отсутствием регулирования так или иначе затрагивают не менее 250 тысяч субъектов МСП, а также влияют на более чем 3 миллиона граждан, задействованных в сфере электронной коммерции", — заключил сенатор.