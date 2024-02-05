МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Wildberries изучает возможность выхода на рынки Таджикистана и Туркменистана, а также присматривается к ОАЭ и другим государствам Персидского залива, с рядом стран уже идут переговоры, заявила в интервью РИА Новости основательница компании Татьяна Бакальчук. Основательница Wildberries отметила значительное снижение цен на одежду

"Мы понимаем, что для того, чтобы продолжать сохранять рост, нам нужно расширять географию присутствия…. Мы смотрим в первую очередь на все страны, с которыми мы граничим. В странах, входящих в ЕАЭС (Евразийский экономический союз), мы уже везде присутствуем. Сейчас присматриваемся к странам СНГ, например, Таджикистану, Туркменистану", — объяснила она.

Кроме того, по словам Бакальчук, компания сейчас пробует наладить логистику в Азербайджане.

"Также нам интересен рынок ОАЭ и страны Персидского залива. В мае, например, был форум "Россия — Исламский мир", на который приехали представители Ближнего Востока, и многие высказывали свою заинтересованность в том, чтобы мы пришли на их рынки. Поэтому в этом году мы будем очень пристально смотреть на ОАЭ и страны Персидского залива. Уже ведем переговоры с некоторыми странами", — добавила она.

В сентябре прошлого года стало известно, что Wildberries готова выйти на рынок Таджикистана. Этот вопрос обсуждался в ходе встречи в Душанбе делегации маркетплейса и торгпредства РФ в Таджикистане, сообщили тогда РИА Новости в пресс-службе торгпредства.

На данный момент Wildberries работает в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Армении и Узбекистане.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник в 10.00 мск.