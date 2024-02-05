Бакальчук: Wildberries хочет выйти на рынок ОАЭ и иных стран Персидского залива
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Wildberries изучает возможность выхода на рынки Таджикистана и Туркменистана, а также присматривается к ОАЭ и другим государствам Персидского залива, с рядом стран уже идут переговоры, заявила в интервью РИА Новости основательница компании Татьяна Бакальчук.
"Мы понимаем, что для того, чтобы продолжать сохранять рост, нам нужно расширять географию присутствия…. Мы смотрим в первую очередь на все страны, с которыми мы граничим. В странах, входящих в ЕАЭС (Евразийский экономический союз), мы уже везде присутствуем. Сейчас присматриваемся к странам СНГ, например, Таджикистану, Туркменистану", — объяснила она.
Кроме того, по словам Бакальчук, компания сейчас пробует наладить логистику в Азербайджане.
"Также нам интересен рынок ОАЭ и страны Персидского залива. В мае, например, был форум "Россия — Исламский мир", на который приехали представители Ближнего Востока, и многие высказывали свою заинтересованность в том, чтобы мы пришли на их рынки. Поэтому в этом году мы будем очень пристально смотреть на ОАЭ и страны Персидского залива. Уже ведем переговоры с некоторыми странами", — добавила она.
В сентябре прошлого года стало известно, что Wildberries готова выйти на рынок Таджикистана. Этот вопрос обсуждался в ходе встречи в Душанбе делегации маркетплейса и торгпредства РФ в Таджикистане, сообщили тогда РИА Новости в пресс-службе торгпредства.
На данный момент Wildberries работает в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Армении и Узбекистане.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник в 10.00 мск.
https://1prime.ru/consumer_markets/20240205/842983428.html