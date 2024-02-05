МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. "Авито" внедрил в маркетплейс онлайн-кошелек, который можно использовать для оплаты заказов с доставкой, функция пока работает в тестовом режиме, рассказали РИА Новости в компании. В Wildberries задумались о выпуске банковской карты

"Авито" запускает кошелек — встроенный финтех-сервис для оплаты на платформе… Функционал доступен в тестовом режиме для оплаты заказов "Авито Доставки", — говорится в сообщении.

Руководитель финтех-продуктов компании Александр Капустин объяснил, что прошлый онлайн-кошелек можно было использовать только для услуг сервиса, например, продвижения, в то время как новый продукт — это полноценный платежный инструмент, с помощью которого можно оплачивать доставочные товары.

Он сообщил, что при оформлении заказа платформа предложит выбрать кошелек среди других платежных способов — системы быстрых платежей (СБП) и банковской карты — и создать баланс для покупок, а после создания кошелька в аккаунте включается обязательная двухфакторная аутентификация.

В свою очередь открыть кошелек может только частный пользователь. Пополнить баланс можно с помощью российской банковской карты или СБП: сумма пополнения на текущий момент не может превышать 15 тысяч рублей, а автопополнение отсутствует. Капустин добавил, что в дальнейшем появятся скидки и бонусы.

По его словам, сейчас функционал работает в тестовом режиме, поэтому может не сразу появиться в профиле пользователя. При этом у учетной записи может быть только один кошелек.