МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Россия в 2023 году по сравнению с 2022 годом сократила экспорт халяльной продукции на 23,6%, до 209,4 миллиона долларов, больше половины этого объема пришлось на Саудовскую Аравию поставки куда упали, но при этом резкий рост продемонстрировали поставки в Иран – экспорт туда вырос почти в 10 раз – как в денежном, так и в товарном выражении, следует из материалов ФГБУ "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. Британские банки помогали Ирану обходить американские санкции, пишет FT

Согласно материалам, поставки российской халяльной продукции в Саудовскую Аравию в 2023 году составили 53,8 тысячи тонн на сумму 129,4 миллиона долларов (в 2022 году – 59,4 тысячи тонн на 208,5 миллиона долларов), в Объединенные Арабские Эмираты в 2023 году было экспортировано 5,1 тысячи тонн на 16,9 миллиона долларов (в 2022 году – 10,6 тысячи тонн на 31,8 миллиона долларов).

Между тем, поставки в Иран выросли: в 2023 году на экспорт туда ушло 10,4 тысячи тонн халяльной продукции из РФ на 39 миллионов долларов, годом ранее – 0,9 тысячи тонн на 4,1 миллиона. Таким образом, оба показателя выросли почти в 10 раз.

"Из важных трендов, которые мы наблюдали в прошлом году: при сокращении поставок в Саудовскую Аравию и ОАЭ — резкое увеличение поставок в Иран. Иран стал крупнейшим покупателем российской баранины, это 97% ее поставок", — сообщил в ходе выставки продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе "Продэкспо" советник руководителя "Агроэкспорта" Александр Якуба.

Россия за последние пять лет, с 2018 года по 2023 год, увеличила экспорт халяльной продукции на 38%, но 2023 год, по словам Якубы, из-за снижения поставок был не очень удачным в связи с тем, что произошла трансформация рынка мяса птицы — основного халяльного продукта РФ. Одним из основных рынков для этой российской продукции является Саудовская Аравия.

Между тем, по прогнозам "Агроэкспорта", в 2030 году объем российского экспорта халяльной продукции в страны Персидского залива может превысить 700 миллионов долларов. Но потенциал есть и у других направлений. "Лидерами экспорта халяльной продукции являются не исламские страны, а такие как Бразилия, Индия, США, Австралия. Поэтому у России, у которой большая доля населения — мусульмане, у нее есть все шансы занять ведущие позиции в экспорте халяльной продукции", — считает Якуба.