МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Россия в 2023 году поставила на экспорт 626,2 тысячи тонн кондитерских изделий, это почти на 6% выше, чем в 2022 году, в 2024 году по сравнению с 2023 годом объем экспорта вырастет на ту же величину, до 663,4 тысячи тонн, следует из оценок Ассоциации предприятий кондитерской промышленности РФ ("Асконд"). Житель Перми украл 15 коробок конфет и съел все улики

Всего в РФ в 2023 году было произведено 3,489 миллиона тонн кондитерских изделий (3,398 миллиона тонн в предыдущем году), импортировано – 360,6 тысячи тонн против 336,2 тысячи.

"По итогам прошедшего года экспорт восстанавливается, он добавляет 5,9%. Импорт восстанавливается чуть быстрее, 7,3%. Но хочу отметить, что среднедушевое потребление в РФ – 26,3 килограмма на человека, это максимально достижимый пик за весь период. Поэтому есть повод, чтобы стимулировать и поддерживать готовый продукт через экспортные поставки", — сообщил в ходе выставки продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе "Продэкспо" президент "Асконд", председатель совета директоров холдинга "Объединенные кондитеры" Сергей Носенко.

По его словам, на снижение в 2020 году объема производства повлиял ковид, но с 2021 года выпуск стал восстанавливаться. Растет и экспорт, хотя в 2022 году он стал ниже 2021 года (591,3 тысячи тонн против 777,7 тысячи тонн) из-за санкций.

"Мы в течение всех предыдущих периодов достаточно ровно набирали обороты по экспорту – как в натуральном, так и в денежном выражении. Но падение предыдущего (2022 — ред.) года из-за всех санкционно-политических аспектов мы избежать не смогли", — сказал Носенко. Сейчас все меры поддержки экспорта работают – это и льготное кредитование, и лизинг оборудования, и логистики, благодаря этому поставки растут.

Один из успехов отрасли – 11 место России среди топ-20 мировых экспортеров шоколада. "Продукт сложный, тяжелый, рынок давно поделен, но мы каждый год поднимаемся", — заметил президент "Асконд".