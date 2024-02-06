МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Доля льготной ипотеки под 8% в общей структуре выдачи субсидируемых государством ипотечных кредитов по итогам января сократилась в сравнении с декабрем на 10,5 процентных пунктов по сумме и на 7,3 процентного пункта по количеству кредитов, сообщили РИА Недвижимость в госкомпании "Дом.РФ". Хуснуллин рассказал о поддержке льготной ипотеки в ДФО и в новых регионах

По данным организации, являющейся оператором федеральных льготных программ господдержки в жилищной сфере, если доля ипотеки под 8% в декабре составляла 42,5% по сумме и 45% по количеству кредитов, то за первый месяц 2024 года она снизилась до 32 и 37,8% соответственно.

На этом фоне семейная ипотека, наоборот, нарастила свою долю до 51,5% (+7,9 процентного пункта) по сумме и 50% (+5,5 процентных пунктов) по количеству кредитов, сообщили в компании.

"Спрос действительно перетекает в сторону адресной семейной ипотеки из-за изменений параметров льготной под 8%, в том числе в связи с увеличением максимальной суммы кредита в столичных регионах", — прокомментировал руководитель аналитического центра "Дом."РФ Михаил Гольдберг.

Дальневосточная и арктическая, а также IT-ипотека, по статистике компании, изменили свое положение в общей структуре выдачи льготных кредитов незначительно. В целом на льготные программы в общей выдаче ипотеки в конце прошлого года приходилось почти 62% выданных кредитов, по сумме их доля превышала 83%.

В конце 2023 года власти России повысили первоначальный взнос по программе льготной ипотеки под 8% годовых вырос с 20 до 30%, максимальная сумма кредита стала единой по всей стране — 6 миллионов рублей, включая Москву и Петербург. Кроме того, была снижена на 0,5 процентного пункта предельная величина субсидий, получаемых банками в рамках ряда льготных программ. В начале января ряд крупнейших российских банков внесли изменения в условия выдачи ипотечного займа с господдержкой под 8%, установив комиссию для застройщиков за каждый выданный ипотечный кредит.