МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" (КЛВЗ) в 2023 году нарастил продажи собственной алкогольной продукции на 87% по сравнению с предшествующим годом, до 11,2 миллиарда рублей, следует из материалов компании. Калужский "Кристалл" в феврале выпустит собственный абсент

При этом в натуральном выражении продажи ликеро-водочных изделий (ЛВИ) и водок "КЛВЗ Кристалл" в прошлом году выросли на 76% по сравнению с 2022 годом, до 2,39 миллиона декалитров (дал). Основным драйвером роста стал именно сегмент ЛВИ. Относительно 2022 года продажи ликеро-водочных изделий увеличились в натуральном выражении на 192%, до 272 тысяч дал, а в денежном исчислении — на 199%, до 1,286 миллиарда рублей.

"В денежном исчислении рост показателей оказался еще более существенным. Объем продаж в 2023 году (с учетом НДС и акциза) вырос на 87% относительно итогов 2022 года и достиг 11,2 миллиарда рублей против 5,97 миллиарда рублей годом ранее", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на результаты 2023 года существенно повлияли итоги четвертого квартала. Так, за этот период продажи КЛВЗ достигли 902 тысяч дал (+51% к аналогичному периоду 2022 года), а в денежном исчислении – около 4,2 миллиарда рублей (+57% соответственно). Прирост показателей в сегменте ЛВИ относительно аналогичного периода 2022 года составил 109% в рублях, 138% – в натуральном выражении.

"Это закономерные результаты, отражающие нашу стратегию развития на ближайшие 3 года. Компания делает ставку на увеличение доли продаж высокомаржинальных ЛВИ – включая ликеры, текилу, соджу, ром и бренди. К концу 2026 года доля ЛВИ в наших продажах вырастет до 67%, а доля водки – сократится до 33%. В целом же объем производства "КЛВЗ Кристалл" вырастет более чем втрое по сравнению с 2023 годом – до 7,8 миллиона дал", — подчеркнул владелец компании Павел Победкин.

В феврале "Кристалл" намерен провести первичное размещение акций на Московской бирже. В ходе IPO компания рассчитывает привлечь от инвесторов один миллиард рублей, эти средства будут реинвестированы в развитие производства, логистики и маркетинга КЛВЗ.