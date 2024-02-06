КИТО, 6 фев — ПРАЙМ. Правительство Эквадора уже предоставило техническое обоснование, чтобы российское фитосанитарное ведомство могло пересмотреть ограничение на импорт бананов из страны, заявила министр внешней торговли Сонсолес Гарсия. Индия начала поставки бананов в Россию

В феврале Россельхознадзор, обеспокоенный ситуацией с поставками бананов из Эквадора, в которых была выявлена муха-горбатка, попросил министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов.

"Правительство Эквадора хочет разобраться с этим с технической точки зрения, и мы убеждены, что сможем опровергнуть любые аргументы против экспорта наших бананов", — сказала министр в интервью местному телеканалу Ecuavisa.

Она сообщила, что российской стороне была представлена вся соответствующая документация. Депутаты КПРФ требуют отмены разрешения "изготовления муки из мух"

По словам министра, первые уведомления от российского ведомства о наличии в импорте "мухи-горбатки" были сделаны в 2018 году, и с тех пор агентство по фитосанитарному и зоосанитарному контролю при минсельхозе Эквадора (Agrocalidad) приняло соответствующие меры.

В понедельник агентство в своем официальном заявлении сообщило, что "муха-горбатка не является сельскохозяйственным вредителем бананов, не нападает на посевы и не поражает их".