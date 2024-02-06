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Эквадор предоставил обоснование для пересмотра РФ ограничений на бананы
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Правительство Эквадора уже предоставило техническое обоснование, чтобы российское фитосанитарное ведомство могло пересмотреть ограничение на импорт бананов из страны, заявила... ПРАЙМ, 06.02.2024
потребрынок, бизнес, новости, россия, эквадор, бананы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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КИТО, 6 фев — ПРАЙМ. Правительство Эквадора уже предоставило техническое обоснование, чтобы российское фитосанитарное ведомство могло пересмотреть ограничение на импорт бананов из страны, заявила министр внешней торговли Сонсолес Гарсия.
В феврале Россельхознадзор, обеспокоенный ситуацией с поставками бананов из Эквадора, в которых была выявлена муха-горбатка, попросил министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов.
"Правительство Эквадора хочет разобраться с этим с технической точки зрения, и мы убеждены, что сможем опровергнуть любые аргументы против экспорта наших бананов", — сказала министр в интервью местному телеканалу Ecuavisa.
Она сообщила, что российской стороне была представлена вся соответствующая документация.
По словам министра, первые уведомления от российского ведомства о наличии в импорте "мухи-горбатки" были сделаны в 2018 году, и с тех пор агентство по фитосанитарному и зоосанитарному контролю при минсельхозе Эквадора (Agrocalidad) приняло соответствующие меры.
В понедельник агентство в своем официальном заявлении сообщило, что "муха-горбатка не является сельскохозяйственным вредителем бананов, не нападает на посевы и не поражает их".