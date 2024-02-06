МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Взаимные поставки товаров между Вьетнамом и Россией имеют большие перспективы, рассказали специалисты в области двусторонней торговли на полях выставки "Продэкспо" в Москве. США рискуют устроить на Украине "второй Вьетнам", заявил Нарышкин

Так, руководитель делового центра Общества российско-вьетнамской дружбы Регина Бударина отметила, что Вьетнам для России — "страна очень перспективная, и в плане импорта, и в плане экспорта". Особенно, по словам Будариной, во Вьетнаме традиционно любят российский шоколад и водку.

"Среди руководителей крупнейших корпораций и предприятий Вьетнама очень много выпускников вузов СССР и России. Они традиционно настроены дружелюбно и предпочитают работать с Россией, когда мы им даем такую возможность", — добавила эксперт.

В выставке также приняли участие крупные вьетнамские компании, стремящиеся освоить российский рынок. Так, представитель вьетнамской компании-производителя безалкогольных напитков RITA FOOD AND DRINK Жань Чичин отметила, что "российский рынок растет, а возможностей становится все больше".

"Мы увидели большие возможности в выходе на российский рынок. Мы уже имеем опыт работы с российскими клиентами в течение несколько лет. Мы также считаем, что через Россию можно также выйти и на рынки других стран региона, например стран Евразийского союза", — подчеркнула собеседница агентства.