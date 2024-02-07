МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Молотый кофе, пельмени и соки в течение января подешевели в несетевой торговле на 1-3%, свидетельствуют данные исследования компании "Эвотор", которые есть у РИА Новости. Китайцы подчистую раскупили продукты на российской ярмарке

Компания в рамках собственных индексов анализирует средние цены на 269 товарных наименований (SKU) 47 продуктовых категорий, а также 163 SKU категории "алкоголь", 87 — в категории "сигареты" и 57 SKU товарных подкатегорий непродовольственных товаров повседневного спроса. Область анализа — несетевая розница во всех регионах РФ.

"Подешевели на 1% сахар, майонез, сыр, йогурты, курица, зефир, молотый кофе, консервированные готовые блюда, хлопья, на 2% — пельмени, детское пюре, выпечка, на 3% — соки и нектары", — говорится в материалах. По данным Росстата, соков из фруктов и овощей в России в 2023 году было произведено сразу на 20,4% больше, чем годом ранее — 1,8 миллиарда условных банок.

В целом в течение января средние цены на продукты в несетевых магазинах выросли на 1%, а одними из наиболее подорожавших товаров стали шоколадные конфеты (плюс 2%) и плиточный шоколад (плюс 3%).

Причины для такого повышения есть — не менее 50% себестоимости шоколада приходится на какао, а сырье для его производства — какао-бобы — обновляет рекордные отметки на мировых биржах, говорит исполнительный директор правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков. Кроме того, из-за ситуации в Красном море продолжает дорожать международная логистика, на это накладывается и рост курса валют, добавил он.

Цены на кефир, творог, гречку, а также на быстрорастворимую лапшу и детские молочные продукты в течение января оставались стабильными; сосиски, сливочное масло, мясные полуфабрикаты и специи прибавили в среднем 2%.

В 2023 году сбор гречихи в РФ составил 1,6 миллиона тонн (1,2 миллиона тонн в предыдущем году), став одним из наивысших результатов в истории страны. А гречневой крупы в РФ в 2023 году было произведено 541,6 тысячи тонн, на 5,1% больше предыдущего года.