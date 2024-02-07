МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Ушедшая из России IKEA продлила регистрацию товарного знака в Роспатенте до августа 2033 года. ФНС подала иск о признании недействительной сделки с IKEA

Как сообщается в инфосистеме Роспатента, летом 2023 года IKEA Systems B.V (Нидерланды) подала четыре заявки в российское ведомство на регистрацию товарных знаков IKEA и ИКЕА, включая два варианта изображения.

Роспатент в начале февраля зарегистрировал товарный знак IKEA по одной из заявок с датой истечения срока действия исключительного права 1 августа 2033 года.

Как указывается в материалах ведомства, знак зарегистрирован для категории "Сбор различных товаров, исключая их транспортировку, которое позволяет покупателям просматривать и приобретать эти товары посредством оптовых или розничных магазинов, онлайн-каталогов, веб-сайтов или телемагазинов".

Еще по одной заявке в конце января Роспатентом принято положительное решение, но регистрация пока не произведена. Две заявки IKEA находятся на стадии рассмотрения.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в России 26 магазинов, большая часть из которых располагалась в Московском регионе. В марте 2022 года компания сообщила, что приостанавливает в связи с военной операцией на Украине все продажи в России, а в июне — что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем. К осени 2023 года IKEA продала свои российские фабрики, торговые центры "Мега" выкупил Газпромбанк, товарные остатки приобрел "Яндекс Маркет".