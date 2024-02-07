МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Индонезийские производители готовы поставлять в Россию бананы, их сдерживают только возможные логистические затруднения, такие как сборы за авиаперевозку, заявил РИА Новости председатель российского комитета индонезийской Торгово-промышленной палаты Дидит Ратам. В Индонезии назвали решение суда ООН победой России

В феврале Россельхознадзор, обеспокоенный ситуацией с поставками бананов из Эквадора, в которых была выявлена муха-горбатка, попросил министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов.

"Индонезийские производители готовы экспортировать бананы в Россию. Затруднение заключается в продолжительности транспортировки, если она осуществляется морским путем. Воздушные перевозки будут быстрее, но дороже. Воздушный транспорт также будет возможен и экономически эффективен для экспорта экзотических фруктов в Россию", — отметил Ратам, подчеркнув, что надеется на повышение российского спроса на индонезийские экзотические фрукты, такие как мангостин и манго.

При этом, по словам представителя индонезийской Торгово-промышленной палаты, проблем с транспортировкой банановой продукции, в отличии от свежих бананов, не возникнет.

Ранее председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев рассказал РИА Новости, что среди мировых лидеров производства бананов — Индия, которая производит почти в пять раз больше бананов, чем Эквадор, Китай — почти в два раза больше, Индонезия — примерно на 30% больше. Производство бананов в Бразилии сопоставимо с Эквадором. В топ-10 стран-производителей бананов в мире входят: Индия, КНР, Индонезия, Бразилия, Эквадор, Филиппины, Ангола, Гватемала, Танзания, Коста-Рика, Колумбия, Мексика, Перу.