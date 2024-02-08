МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Производство виноградных вин в России увеличилось в январе 2024 года на 20,4% по сравнению с показателем годом ранее — до 1,923 миллиона декалитров (дал), следует из материалов Росалкогольтабакконтроля. В Россию стали ввозить больше крепкого алкоголя

При этом общее производство алкогольных напитков в стране (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) выросло на 1,1% и составило 12,166 миллиона дал.

По данным ведомства, выпуск шампанских и игристых вин в январе увеличился на 7,7%, до 891 тысячи дал, ликерных вин — на 13,4%, до 79,127 тысяч дал. Производство водки выросло на 4,3%, до 4,96 миллиона дал, а коньяка — снизилось на 21,9%, до 513,8 тысяч декалитров.

Слабоалкогольной продукции в России в январе было произведено 877,4 тысяч дал, что на 45,8% меньше, чем в январе 2023 года.