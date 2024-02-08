МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Компания розничной торговли Wildberries намерена провести внутреннее расследование конфликта на складе в Электростали, который произошел между работниками объекта и сотрудником группы быстрого реагирования (ГБР), что привело к массовой драке, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса 8 февраля. Основательница Wildberries рассказала о своем отношении к маркетплейсу

На данный момент склад работает в штатном режиме.

"На территории логистического центра в Электростали действительно произошел конфликт между занятым на складе и сотрудником ГБР. <…> Пострадавших нет. Около 10 человек доставлены в местное отделение для выяснения обстоятельств. В компании будет проведено внутреннее расследование", — заявили в Wildberries.

Как сообщили агентству в подмосковной полиции, драка произошла между работниками организации и охраной. На данный момент установлены 13 активных нарушителей, их опрашивают.

В компании заявили, что служба безопасности совместно с прибывшими представителями правоохранительных органов предотвратили дальнейшие разбирательства.

Wildberries — российский маркетплейс, основанный в 2004 году Владиславом и Татьяной Бакальчук. Работает в России, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Армении, Израиле, Молдавии, Турции, Узбекистане и Азербайджане.