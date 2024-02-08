С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев — ПРАЙМ. Фабрики "Лузалес-Тихвин" и "Лузалес-Вятка" (преемницы производств IKEA) в настоящее время выпускают более 250 наименований мебели и продолжают работать над расширением коллекций, продукция фабрик реализуется как в России, так и отправляется в Белоруссию и Казахстан, сообщает ООО "Лузалес". IKEA продлила регистрацию товарного знака в Роспатенте

Правительственная комиссия РФ в феврале прошлого года одобрила заявку ООО "Лузалес" из Республики Коми на приобретение двух заводов шведской компании IKEA в Ленинградской и Кировской областях. В марте "Лузалес" купил их. В мае предприятия "ИКЕА Индастри Тихвин" и "ИКЕА Индастри Вятка" были переименованы в "Лузалес-Тихвин" и "Лузалес-Вятка" соответственно, летом состоялся перезапуск производства.

"Предприятия на данный момент выпускают более 250 наименований мебели и продолжают работать над расширением коллекций. Ассортимент включает в себя мебель для гостиных, кухонь, спален, детских и прихожих. Особым спросом у покупателей пользуются кровати, комоды, шкафы и столы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что продукцию мебельных фабрик "Лузалес-Тихвин" и "Лузалес-Вятка" в настоящее время можно приобрести в федеральных сетях мебели и товаров для дома "Hoff" и "Аскона", а также в интернет-магазинах и маркетплейсах. Мебель реализуется как в России, так и отправляется в Белоруссию и Казахстан.

"Рост продаж продолжает увеличиваться, что свидетельствует о доверии потребителей к нашей продукции. Мы осуществляем не только поставку мебели из наших коллекций, но и готовы к производству продукции под собственной маркой заказчика. Также продолжаем прорабатывать вопрос производства мебели для школ и детских садов. Сейчас работаем над концепцией меблировки квартир от застройщика. Планы у нас грандиозные", — отметил руководитель представительства компании "Лузалес" в Москве Владимир Ганяхин, слова которого приводятся в сообщении.