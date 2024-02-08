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Цены на какао-бобы в мире побили рекорд
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Биржевая стоимость какао-бобов в мире менее чем за неделю выросла на 500 долларов и в четверг достигла нового исторического рекорда – более 5,5 тысячи долларов за тонну, следует... ПРАЙМ, 08.02.2024
потребрынок, бизнес, новости, мир, рекорд, какао-бобы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Биржевая стоимость какао-бобов в мире менее чем за неделю выросла на 500 долларов и в четверг достигла нового исторического рекорда – более 5,5 тысячи долларов за тонну, следует из данных ICE Futures.
На прошлой неделе, 2 февраля, биржевая стоимость тонны какао-бобов впервые с 1977 года достигла 5 тысяч долларов.
В ходе торгов четверга максимальная цена мартовских фьючерсов на поставку какао-бобов достигла 5 578 долларов за тонну. Предыдущий исторический максимум, установленный в 1977 году, составлял 5,4 тысячи долларов за тонну.
Международная организация по какао в январе сообщала, что дефицит какао-бобов в мире, продолжающийся уже два года, сохранится и в 2024 году, при этом сложности с судоходством в Красном море поддержат сложившийся тренд на удорожание этого сырья.
В прошлом году средние цены на какао-бобы выросли на 38%, достигнув своего пика в конце декабря на уровне 4,3 тысячи долларов за тонну. По данным ICE Futures, с тех пор стоимость этого сырья выросла еще на 30%.