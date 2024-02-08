МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Биржевая стоимость какао-бобов в мире менее чем за неделю выросла на 500 долларов и в четверг достигла нового исторического рекорда – более 5,5 тысячи долларов за тонну, следует из данных ICE Futures. Россия утроила экспорт шоколада в Китай, заявили в ассоциации

На прошлой неделе, 2 февраля, биржевая стоимость тонны какао-бобов впервые с 1977 года достигла 5 тысяч долларов.

В ходе торгов четверга максимальная цена мартовских фьючерсов на поставку какао-бобов достигла 5 578 долларов за тонну. Предыдущий исторический максимум, установленный в 1977 году, составлял 5,4 тысячи долларов за тонну.

Международная организация по какао в январе сообщала, что дефицит какао-бобов в мире, продолжающийся уже два года, сохранится и в 2024 году, при этом сложности с судоходством в Красном море поддержат сложившийся тренд на удорожание этого сырья.

В прошлом году средние цены на какао-бобы выросли на 38%, достигнув своего пика в конце декабря на уровне 4,3 тысячи долларов за тонну. По данным ICE Futures, с тех пор стоимость этого сырья выросла еще на 30%.