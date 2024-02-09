МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Продажи новых игровых приставок в России в прошлом году по сравнению с 2022 годом выросли почти на треть, б/у — на 11%, в свою очередь игры стали покупать на 20% чаще, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса "Авито".

"В 2023 году продажи консолей на "Авито" выросли на 15%, при этом продажи новых приставок растут более активными темпами (+31%), нежели бывших в использовании (+11%). Игры для приставок, в свою очередь, покупали чаще на 19%", — говорится в исследовании.

По словам специалистов, заметнее всего выросли продажи новых приставок Steam — в 12 раз. Средняя цена такой консоли на сервисе составляет 44 тысячи рублей. Вторую строчку по росту продаж заняла консоль Nintendo. Так, рост составил 48%, а средняя цена — 18 тысяч рублей. Отмечается, что на 41% увеличились продажи игровой приставки Sony и на 37% — Xbox.

По доле продаж в 2023 году лидировали игры FIFA 2023, God of War Ragnarok и GTA V — топ остался неизменным с 2022 года. При этом по росту продаж на первом месте оказалась God of War Ragnarok — они выросли в 2,5 раза. На треть увеличились продажи игры UFC 4, а третье место заняла FIFA 2023 (30%).

Там добавили, что продажи подписок, которые единовременное открывают доступ к большому количеству игр, увеличились втрое за тот же период.