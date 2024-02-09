МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Дороже всего среди стран "Большой двадцатки" пицца обойдется жителям Великобритании — 1,9 тысячи рублей, при этом в Южной Африке за нее просят лишь 460 рублей, выяснило РИА Новости, изучив стоимость этого блюда в государствах G20. Раскрыта динамика роста заказов пицц в России

Пицца является одним из самых популярных блюд в мире, ей даже посвящен отдельный день — 9 февраля. РИА Новости изучило стоимость средней пиццы пепперони в столицах стран "Большой двадцатки" на основе данных крупной международной сети или местных заведений, если не было иностранного присутствия. Цены представлены в рублевом эквиваленте.

Так, свыше тысячи рублей за пиццу пепперони придется отдать жителям восьми стран G20. Британцы должны будут заплатить 1906 рублей, а канадцы и американцы — около 1430 рублей. Далее идут Южная Корея (1370 рублей), Франция (1270 рублей) и Япония (1220 рублей). В Китае блюдо обойдется в 1100 рублей, а в Германии — в 1070 рублей.

В середине рейтинга расположились Австралия, где пицца стоит 889 рублей, Аргентина (871 рубль), Саудовская Аравия (806 рублей), Мексика (797 рублей) и Россия (759 рублей).

На родине пиццы, в Италии, цены на нее оказались одними из самых скромных — 690 рублей. Кроме того, бюджетно поесть пиццу можно в Бразилии (677 рублей), а также Индии — там доступна версия такого блюда с колбасками из курицы за 672 рубля. В Турции пицца будет стоить 655 рублей, в Индонезии — 604 рубля, а в ЮАР — лишь 458 рублей.