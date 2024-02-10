МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Глинтвейн – один из самых популярных напитков в холодное время года, в том числе и в РФ, где его в среднем за год выпивается порядка 100 миллионов литров, и потребление продолжит расти, рассказали РИА Новости эксперты. В Россию стали ввозить больше крепкого алкоголя

Культура потребления напитков в России за последние пять лет поменялась в пользу слабоалкогольных и безалкогольных, особенно со стороны молодежи — например, помимо глинтвейна, больше стали покупать авторских чаев, лимонадов, сбитней, говорят в Россельхозбанке. Но если сезонность продаж таких напитков, благодаря росту числа фуд-кортов и точек общепита, начинает смазываться, глинтвейн по-прежнему чаще всего покупают осенью и зимой, особенно в период новогодних каникул и праздников: тогда объемы потребления по сравнению с теплым периодом удваиваются.

"Глинтвейн, конечно, уступает этим напиткам по объемам потребления в силу сезонного спроса. Но при этом его популярность заметно выросла за последние 3 года — если в зимнем сезоне 2020-2021 года суммарные объемы потребления напитка оценивались в 60 миллионов литров, то в 2023-2024 году показатель вырос до 100 миллионов в год", — сообщили в РСХБ.

В банке рассчитали индекс глинтвейна: с учетом средних розничных цен на основные ингредиенты средняя стоимость порции в 250 миллилитров в сезон 2024 года оценивается примерно в 113 рублей, если самостоятельно собирать ингредиенты. В расчет вошли один литр вина, 170 граммов яблок, 150 граммов апельсинов, 125 граммов лимона и 40 граммов специй. Эксперт оценил востребованность новых брендов алкоголя в ресторанах России

КОФЕ VS ГЛИНТВЕЙН

"Глинтвейн действительно пьют зимой. Это популярный напиток", — говорит омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов, замечая, что есть некие волны спроса. "Когда-то он был популярный, потом популярность спала. Сейчас его опять стали больше пить", — пояснил он.

Управляющий "Wine & Crab на Никольской" Сергей Белов указывает на особое место глинтвейна в сердцах любителей зимних напитков: порой, когда на улице завывает ветер, идет снег, "глинтвейн становится настоящим спасением". А росту спроса, добавляет он, способствуют также зимние ярмарки и уличные праздники.

Наибольшей популярностью глинтвейн пользуется у жителей Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области, Сочи, Екатеринбурга и Тюмени, замечают в РСХБ. В 2023 году цены на стаканчик глинтвейна на ярмарках и фестивалях варьировались от 150 до 350 рублей, но в сегменте HoReCa могли быть повыше в связи с использованием более дорогих вин и дополнительных ингредиентов.

"С каждым годом популярность глинтвейна будет только расти, вырастет также спрос и на безалкогольные напитки со вкусом глинтвейна", — считает управляющий директор Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Наталья Худякова.

А лидером остается кофе: его потребление продолжает расти, и альтернатива пока не найдена. По оценке РСХБ, в среднем россиянин выпивает в год примерно 350 чашек кофе (или 70 литров): таким образом, это 10,22 миллиарда литров в год — то есть в 100 раз больше, чем глинтвейна.