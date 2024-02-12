МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Объем интернет-торговли в России по итогам прошедшего года составил почти 6,4 триллиона рублей, что на 28% больше аналогичного периода годом ранее, следует из данных Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). "Авито" внедрил в маркетплейс онлайн-кошелек

"Объем интернет-торговли в России в 2023 году составил почти 6,4 триллиона рублей, рост по сравнению с предыдущим годом 28%", — сообщает ассоциация. Доля электронной коммерции в общем объеме розничных продаж в стране (при реализации прогнозного значения розницы в 46 триллионов рублей) составит таким образом 13,8%, отметили в ассоциации. Годом ранее этот показатель был 11,6%.

Рост популярности в России и изменение региональной структуры продаж стали заметны начиная с 2020 года: все это время компании интернет-торговли активно инвестируют в развитие своей инфраструктуры, развивают партнерство с местным бизнесом, что напрямую влияет на повышение качества сервиса и расширение ассортиментного предложения, также считают в АКИТ.

Также, согласно данным ассоциации, пятёрка самых популярных товаров в интернете осталась прежней. Больше всего покупок приходится на цифровую и бытовую технику — 18%, мебель и товары для дома — 15,4%, одежду и обувь — 14,6%, продукты питания — 11%, а также товары "для красоты и здоровья" — 8,1%.

Что же касается средней цены заказа, то увеличилась она на 30% за прошедших год в категориях "аптеки", "аксессуары (сумки, ремни, головные уборы)", "спорттовары" и на 20% — при покупках одежды и обуви. В остальных категориях произошло снижение: на 33% при заказах книг и ювелирных изделий, более чем на 10% — мебели и товаров для дома, инструментов, товаров из зоомагазинов, на 3-4% — товаров для детей и продуктов питания.

В этом году впервые АКИТ также проанализировала продажи в категории "цифровые товары". В магазинах программного обеспечения, на покупку электронных книг, фильмов, подписки на онлайн-кинотеатры и другие цифровые товары покупатели потратили в 2023 году 281 миллиард рублей — это 4,4% всего оборота дистанционной торговли. А средний заказ здесь составил 363 рубля.