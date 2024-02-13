МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Эквадор не сможет компенсировать выпадающий экспорт бананов в Россию увеличением поставок в Китай: прирост продаж благодаря новому соглашению о торговле с Поднебесной втрое меньше потерь из-за российских ограничений, следует из анализа РИА Новости данных эквадорской и китайской статслужб. Эквадор нашел, куда отправить несъеденные россиянами бананы

Россельхознадзор в феврале, обеспокоенный ситуацией с поставками бананов из Эквадора, в которых была выявлена муха-горбатка, попросил министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов. Глава местной ассоциации торговли и экспорта бананов (Acorbanec) Ричард Саласар отметил, что это затронуло почти 30% поставок бананов из Эквадора в Россию. Позже в Эквадоре сообщили, что подписали соглашение о свободной торговле с Китаем, благодаря которому экспорт бананов в КНР вырастет на 50%.

Эквадор в прошлом году поставлял в Китай 22 тысячи тонн бананов ежемесячно, а после вступления в силу соглашения этот экспорт потенциально достигнет 33 тысяч тонн. В результате за год совокупный объем поставок составит около 400 тысяч тонн в год.

В то же время в Россию латиноамериканская страна в среднем отправляла около 120 тысяч тонн бананов в месяц, при этом с вступлением ограничений в силу поставки ожидаются на уровне около 83 тысяч тонн в месяц.

Таким образом, прирост эквадорских поставок в Китай благодаря новому соглашению, вероятно, составит 133 тысячи тонн в год, что в 3,2 раза меньше потенциальных потерь из-за российских ограничений (427 тысяч тонн).

Китай является вторым крупнейшим производителем бананов в мире, однако в основном для внутреннего потребления, хотя небольшие поставки есть в соседние страны, включая Россию (менее 3 тысяч тонн в 2023 году). Китай больше всего импортирует этой ягоды у Филиппин (686 тысяч тонн), Вьетнама (506 тысяч тонн), Эквадора (266 тысяч тонн), Камбоджи (263 тысячи тонн) и Лаоса (34 тысячи тонн).