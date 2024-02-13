МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Поставки бананов из Эквадора уже активно замещаются индийскими, их дополнительным преимуществом может стать снижение торговой наценки благодаря более короткому пути; в ближайшее время не исключен также импорт из Вьетнама, Филиппин и Индонезии, сообщил РИА Новости руководитель центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Князьков. Протесты фермеров вызвали массовые пробки в Индии, сообщили СМИ

"За наличие бананов на прилавках можно быть спокойным. У России и Индии очень развитые, налаженные торговые связи и большой опыт в сельскохозяйственных поставках", — сказал он.

Князьков обратил внимание на дополнительное преимущество поставок из Индии в сравнении с эквадорскими: "Более короткий путь позволит продлевать срок годности бананов, а также снижает издержки, и следовательно, наценку". А качество продукции точно не хуже: даже искушенный покупатель вряд ли отличит бананы из Эквадора от бананов из Индии, крупнейшей плантации бананов в мире, заметил Князьков.

Кроме того, конкуренцию Индии может составить еще один крупный производитель из Азии — Вьетнам; эта страна также рассматривает Россию как перспективный рынок для поставок бананов, добавил эксперт РСХБ. Он также отметил перспективы поставок с Филиппин и из Индонезии — "в ближайшее время не исключен импорт и из этих стран".

Россельхознадзор в начале февраля попросил министра сельского хозяйства и животноводства Эквадора приостановить сертификацию пяти экспортеров бананов из этой страны в связи с тем, что в этой продукции был выявлен опасный вредитель — муха-горбатка. Чуть позже стало известно, что Индия начала поставки бананов в Россию. Первая партия была отправлена в январе.

Согласно данным ФАО ООН (их приводил Россельхознадзор), Индия является крупнейшим производителем бананов в мире: в 2023 году страна произвела 33 миллиона тонн бананов, на втором месте – Китай (12 миллионов тонн), на третьем — Индонезия (8,7 миллиона).