МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Дефицит легковых автомобилей в РФ, начавшийся в 2022 году, глобально преодолен, сообщили РИА Новости в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД). Дилеры рассказали, как китайские автобренды завоевывают российский рынок

О нехватке легковушек стали говорить в 2022 году после решения иностранных концернов остановить производство и поставки в РФ. Сбои логистических цепочек у отечественных автопроизводителей, спровоцировавшие временные приостановки конвейера, также повлияли на рынок.

"Кризис дефицита глобально пройден. Первоначально этому способствовал механизм параллельного импорта, а затем приход китайских брендов. Кроме того, отечественные автопроизводители заново выстроили свои логистические цепочки. Сейчас на рынке идет процесс здоровой конкуренции", — сообщили в ассоциации.

В целом, продолжается переформатирование авторынка. "Что касается цен, то сейчас идет падение потребительского спроса. Ожидаются скидки и акционные предложения. Особенно на модели прошлого года. Но говорить о серьёзном снижении ценников пока сложно", — добавили в ассоциации.