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2024
https://1prime.ru/consumer_markets/20240214/843060873.html
Дилеры заявили о преодолении дефицита легковых авто на российском рынке
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Дефицит легковых автомобилей в РФ, начавшийся в 2022 году, глобально преодолен, сообщили РИА Новости в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД). О нехватке легковушек... ПРАЙМ, 14.02.2024
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Дефицит легковых автомобилей в РФ, начавшийся в 2022 году, глобально преодолен, сообщили РИА Новости в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД).
О нехватке легковушек стали говорить в 2022 году после решения иностранных концернов остановить производство и поставки в РФ. Сбои логистических цепочек у отечественных автопроизводителей, спровоцировавшие временные приостановки конвейера, также повлияли на рынок.
"Кризис дефицита глобально пройден. Первоначально этому способствовал механизм параллельного импорта, а затем приход китайских брендов. Кроме того, отечественные автопроизводители заново выстроили свои логистические цепочки. Сейчас на рынке идет процесс здоровой конкуренции", — сообщили в ассоциации.
В целом, продолжается переформатирование авторынка. "Что касается цен, то сейчас идет падение потребительского спроса. Ожидаются скидки и акционные предложения. Особенно на модели прошлого года. Но говорить о серьёзном снижении ценников пока сложно", — добавили в ассоциации.