МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий расширение полномочия регионов в борьбе с так называемыми "наливайками" и ужесточение требований к алкогольной продукции. Госдума расширила полномочия регионов в целях борьбы с "наливайками"

Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, подписанный закон предоставляет регионам России прааво вводить допограничения на распространение алкоголя, в том числе в общепите в многоквартирных домах и/или на прилегающих к ним территориях, в то время как раньше они могли лишь ограничивать продажу только крепкого алкоголя. Кроме того, регионы могут самостоятельно установить, что слабоалкогольные напитки, таки как пиво, сидр, пуаре, медовуху, из объектов общепита могут продавать только рестораны, бары, кафе и буфеты.

Сообщается, что теперь законом запрещается производить пивные напитки из закупленного пива и добавлять в алкогольную продукцию этиловый спирт, если это не предусмотрено требованиями госстандартов и техрегламентов, а также запрещается использовать наименования алкогольной продукции, вводящие потребителей в заблуждение относительно ее вида и состава. Подобные изменения призваны предотвратить массовые отравления людей суррогатным алкоголем, как было в случае с "Мистером Сидром".

Ранее, в июне 2023 года, следствие сообщило, что в Ульяновской области зафиксированы случаи отравления, в том числе летальные после употребления сидра, купленного в магазинах "Территория пива", куда продукция поставлялась от предпринимателя из Красноглинского района Самары. По данным Роспотребнадзора, случаи отравления напитком "Мистер Сидр" зафиксированы 3-5 июня в Димитровграде и Ульяновске. Губернатор Алексей Русских заявил, что пострадали от отравления суррогатным сидром 22 человека. В СУСК уточнили РИА Новости, что, по последним данным, девять человек скончались. По данным СК, среди пострадавших есть 16-летняя сирота. Возбуждено уголовное дело об оказании некачественных услуг, по делу задержан самарский предприниматель.