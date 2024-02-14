МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Средняя цена духов в России уменьшилась на 24% по сравнению с данными 2022 года и достигла уровня в 1545 рублей, сообщает издание "Ведомости", ссылаясь на статистические данные аналитиков Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператора системы маркировки "Честный знак"). В России стремительно растет спрос на духи с феромонами

Сообщается, что в 2022 году средняя стоимость флакона духов в стране составляла 2042 рубля. Так, за прошлый год цены на этот вид парфюмерии опустились на 497 рублей. По словам экспертов ЦРПТ, такая динамика обусловлена увеличением спроса на товары отечественного производства: цены на которые традиционно ниже, чем у зарубежных конкурентов.

Как сообщала член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева-Смирнова, средняя стоимость флакона российских духов всех сегментов в прошлом году составила от 800 до 1500 рублей, в то время как цена флакона импортных духов эконом-класса составляла 1-4,5 тысячи рублей.