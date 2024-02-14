СМИ: опрос показал, что более трети шведов в декабре купили подержанные вещи
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Более трети шведов признались, что в декабре купили подержанные вещи, а свыше четверти граждан Швеции рассказали о планах в будущем начать закупаться в секонд-хендах из-за того, что приобретение новой одежды стало им не по карману, сообщает издание Nya Dagbladet, ссылаясь на исследование, проведенное Шведской торговой ассоциацией.
Как отмечает издание, самой крупной категорией в приобретенных шведами подержанных вещей стали предметы одежды.
"Мы можем с уверенностью заявить, что торговля подержанными товарами зарекомендовала себя как естественная часть шведской торговли. Торговля подержанными товарами была постыдной, а стала гламурной", — это заявление руководителя Шведской торговой ассоциации Софии Ларсен было опубликовано в отчете организации в пресс-релизе организации.
Аналитики ассоциации склоняются к тому, что главная причина сложившейся ситуации заключается в сочетании "устойчивого" потребления со стороны покупателей и возросшего проявления "осознанности" со стороны производителей одежды.
При этом издание приводит данные другого исследования, проведенного компанией Kantor Sifo по заказу шведского маркетплейса Blocket. Согласно этому опросу, свыше четверти респондентов заявили о планах покупать больше подержанных вещей из соображений экономии. При этом 23 процента опрошенных заявили, что планируют чаще продавать ношеные вещи.
https://1prime.ru/consumer_markets/20240214/843064246.html