МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Более трети шведов признались, что в декабре купили подержанные вещи, а свыше четверти граждан Швеции рассказали о планах в будущем начать закупаться в секонд-хендах из-за того, что приобретение новой одежды стало им не по карману, сообщает издание Nya Dagbladet, ссылаясь на исследование, проведенное Шведской торговой ассоциацией. Швеция прекратила расследование по взрывам на "Северных потоках"

Как отмечает издание, самой крупной категорией в приобретенных шведами подержанных вещей стали предметы одежды.

"Мы можем с уверенностью заявить, что торговля подержанными товарами зарекомендовала себя как естественная часть шведской торговли. Торговля подержанными товарами была постыдной, а стала гламурной", — это заявление руководителя Шведской торговой ассоциации Софии Ларсен было опубликовано в отчете организации в пресс-релизе организации.

Аналитики ассоциации склоняются к тому, что главная причина сложившейся ситуации заключается в сочетании "устойчивого" потребления со стороны покупателей и возросшего проявления "осознанности" со стороны производителей одежды.

При этом издание приводит данные другого исследования, проведенного компанией Kantor Sifo по заказу шведского маркетплейса Blocket. Согласно этому опросу, свыше четверти респондентов заявили о планах покупать больше подержанных вещей из соображений экономии. При этом 23 процента опрошенных заявили, что планируют чаще продавать ношеные вещи.